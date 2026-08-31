Продължават да намаляват корабите, минаващи през Ормузкия проток

Броят на товарните кораби, които преминават през Ормузкия проток, спадна до пет на ден през уикенда. Това сочат публикуваните данни на сайтове за проследяване на корабоплаването, които показват, че транспортните компании изглежда действат предпазливо на фона на продължаващите атаки срещу кораби, предаде "Ройтерс". Възможно е действителният брой на корабите, които преминават през протока, да е по-висок, тъй като някои от тях са изключили автоматичната си система за идентификация, за да избегнат атаки. Още: Бъдещето на войната в Иран: Тръмп не иска и да чуе за примирието от юни, залогът му е друг

Трафикът

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Трафикът през уикенда е бил ограничен до малки кораби, показват данни на компанията „Кплер“ (Kpler). Сред тях са били два танкера за втечнен петролен газ, като единият от тях е напуснал протока по иранския маршрут, а другият е отплавал без да включва системите си за обозначение и се е насочил към Индия, сочат данните.

В петък през протока са преминали 14 кораба, включително един много голям танкер за суров петрол, натоварен с два милиона барела катарски нефт, който е напуснал протока с изключен транспондер.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) снощи съобщи, че в събота танкер е бил поразен от неидентифициран снаряд, докато преминавал през Ормузкия проток в посока към Иран.

Това бе третата атака в пролива, за която агенцията съобщи през изминалата седмица.

Напрежението в Персийския залив се повиши, след като американските сили снощи нанесоха удари по две ирански ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузкия проток – първите известни американски удари срещу Ислямската република от края на юли.

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