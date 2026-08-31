Край на пацифизма: Япония вдига невиждан военен бюджет заради Русия и Китай

Японското министерство на отбраната поиска днес рекорден бюджет от 8,9 трилиона йени (48 милиарда евро). Крайният бюджет на министерството за финансовата година, която започва през април 2027 г., обаче може да достигне 10 трилиона йени, съобщи ежедневникът „Никей“, позовавайки се на депутат от управляващата коалиция. В същото време Токио извършва мащабна модернизация на отбраната си, за да се справи с нарастващото напрежение със съседни държави като Китай, Северна Корея и Русия.

Целта е да се създаде система за подпомагане на вземането на решения, базирана на изкуствен интелект, и също така да се закупят евтини дронове, способни да действат съвместно с ракети с голям обсег.

Японското министерство на отбраната планира също да разработи хиперзвукови ракети, изстрелвани от подводни платформи, както и да създаде ново подразделение, предназначено да укрепи способностите за защита срещу т.нар. когнитивна война - нарастваща заплаха, насочена към формиране на общественото мнение чрез кампании за дезинформация.

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Япония постепенно се отдалечава от традиционната си пацифистка позиция, която ограничаваше използването на сила единствено до целите на самоотбраната. Тази постепенна промяна е на фона на бързото разрастване на китайската армия и продължаващото развитие на севернокорейските ракети и ядрени оръжия, които подтикнаха Япония да укрепи отбраната си. Войната на Русия срещу Украйна също засили тревогите сред японските политически ръководители. Те се опасяват, че подобен конфликт може да избухне и в Източна Азия предвид нарастващия натиск, упражняван от Китай върху Тайван, както и задълбочаването на териториалните му спорове с Япония.

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