Тръмп усили заплахата срещу Иран, ако скоро няма споразумение с "нов режим"

30 март 2026, 16:12 часа 261 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ водят преговори с „нов и по-разумен режим“ в Иран, но предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение и Ормузкият проток не бъде отворен отново, Вашингтон ще нанесе удари по ирански електроцентрали, нефтена инфраструктура и по ключовия остров Харг - основната точка за износ на ирански петрол. Какъв е "новият" и "по-разумен" режим в Техеран, с който САЩ дискутират "прекратяване на военните операции", републиканецът не конкретизира.

Новата заплаха на Тръмп

"Постигнат е значителен напредък, но ако по някаква причина скоро не бъде сключено споразумение – което вероятно ще се случи – и ако Ормузкият проток не бъде незабавно „отворен за бизнес“, ние ще приключим нашето „пребиваване“ в Иран, като взривим и напълно унищожим всичките им електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харг (а може би и всички обезсолителни инсталации!), които умишлено все още не сме „докоснали“. Това ще бъде възмездие за нашите многобройни войници и други хора, които Иран е избил и убил по време на 47-годишното „царство на терора“ на стария режим", написа американският президент в профила си в Truth Social на 30 март.

Тръмп беше отложил всякакви удари по енергийна инфраструктура, докато се водят преговори с Ислямската република, но от Техеран обявиха, че републиканецът лъжел, че се водят разговори и че само си играел с цените на пазарите.

Димитър Радев Отговорен редактор
