НА ЖИВО: Планират ли САЩ сухопътна офанзива в Иран?

30 март 2026, 0:22 часа 172 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че САЩ планират сухопътна офанзива въпреки публично афишираните дипломатически усилия за прекратяване на войната, предадоха Франс прес и БТА. "Врагът публично отправя съобщения за преговори и диалог, докато тайно планира сухопътна атака", пише в изявление на високопоставения ирански политик. Той призовава иранците да се обединят и подчертава, че Ислямската република е въвлечена в "голяма световна война", която се намира "в най-критичния си етап".

Елин Димитров Отговорен редактор
