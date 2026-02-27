Силен земен трус в Турция

Земетресение със сила от 4,7 по Рихтер е регистрирано снощи в турския окръг Кахраманмараш.
Трусът е станал в 20:17 часа местно време, а епицентърът е бил в района на град Елбистан, предава Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Дълбочината на земния трус е била 7 километра.
По данни на местните власти за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението, пише БТА.
