Ако Тръмп открие война: Първа проиранска милиция от Близкия изток заплаши САЩ

Подкрепяната от Иран иракска милиция "Катаиб Хизбула" заплаши „сигурността и бъдещето“ на Иракски Кюрдистан, ако регионалното правителство на Кюрдистан подкрепи атака на САЩ или Израел срещу иранската държава. Също така "Катаиб Хизбула" стана първата голяма милиция, подкрепяна от Техеран, която заплашва Съединените щати с възможни удари при сценарий на война. На 26 февруари групировката призова своите членове да се подготвят за „изтощителна война, която може да се проточи“, и заплаши САЩ с „непоправими“ загуби, ако нанесе удар срещу Иран.

Заплаха за Кюрдистан

На 23 февруари говорителят на "Катаиб Хизбула" Абу Али ал-Аскари заяви, че САЩ се готвят да атакуват Иран, което ще включва преминаване през Иракски Кюрдистан, и призова иракските кюрди да действат „рационално“. Изявленията му са скрити заплахи за атака срещу Кюрдистан в случай на война между САЩ и Иран, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

На 23 февруари регионалното правителство на Иракски Кюрдистан издаде изявление, че регионът няма да бъде използван като „стартова площадка“ за атака срещу съседни страни, като се имаше предвид Иран.

Снимка: Иракски Кюрдистан, Getty Images/Guliver

Техеран и подкрепяните от него иракски милиции са провеждали преди това атаки, насочени срещу Иракски Кюрдистан, включително по време на войната в Ивицата Газа през 2023-2025 г. Подкрепяните от Иран милиции, действащи под името „Ислямска съпротива в Ирак“, изстреляха множество дронове и ракети, насочени срещу американските сили, базирани в Ербил, от октомври 2023 г. до януари 2024 г. - в отговор на операциите на Израел в Газа. Иран проведе балистична ракетна атака в Ербил през януари 2024 г. в отговор на израелски удар в Сирия, при който загинаха трима членове на Иранската революционна гвардия през декември 2023 г. Иран твърди, че ударите през януари 2024 г. са били насочени срещу обект на Мосад - израелското разузнаване. Правителството на Иракски Кюрдистан отрече твърденията.

Кои са останалите милиции в Иракския координационен комитет за съпротива?

"Катаиб Хизбула" е почти сигурно една от иракските милиции, подкрепяни от Иран, в Иракския координационен комитет за съпротива, който според различни източници е решил да предостави военна подкрепа на Иран и да „отвори фронтове“ в евентуален конфликт между Техеран и Вашингтон. Високопоставен източник от Иракския координационен комитет за съпротива заяви пред Al Araby al Jadeed на 22 февруари, че участието на милициите ще зависи от „развитието на ситуацията на място, характера на конфронтацията и нейния обхват“.

Координационният комитет на иракската съпротива включва "Катаиб Хизбула", "Асаиб Ахл ал Хак", "Харакат Хизбула ал Нуджаба", "Харакат Ансар Ауфия" и "Катаиб Саид ал Шухада", както и свързана с тях фронтова група - според последното изявление на комитета от 4 януари.

"Катаиб Хизбула", за разлика от някои други групи в Шиитската координационна рамка и Иракския координационен комитет за съпротива, е член както на рамката, така и на координационния комитет. Тя дава приоритет на отношенията си с Иран и ролята си в по-широката "Ос на съпротивата" (прокситата на Техеран в Близкия изток) пред вътрешнополитическите и икономическите съображения в Ирак. "Катаиб Хизбула", за разлика от много от фракциите в Шиитската координационна рамка, има много по-транснационален поглед върху регионалните въпроси, предвид близките си отношения с Иран.

Снимка: Иракски Кюрдистан, Getty Images/Guliver

"Катаиб Хизбула" може да атакува американските сили

Заплахата от "Катаиб Хизбула" подкрепя оценката на ISW от 23 февруари, че подкрепяните от Иран иракски милиции биха могли да атакуват американските сили в Иракски Кюрдистан в случай на американска или израелска атака срещу Иран. Международните коалиционни сили, водени от САЩ, се преместиха от федерален Ирак в Иракски Кюрдистан в края на 2025 г. като част от първата фаза на планираното изтегляне на САЩ от Ирак.

Подкрепяните от Иран иракски милиции отдавна атакуват американските сили в Ирак в отговор на действия на САЩ или Израел. Милициите вероятно биха били по-склонни да атакуват американските сили в Иракски Кюрдистан, отколкото други американски интереси - например посолството в Багдад, тъй като удар по последното би могъл да навреди на икономическите интереси на милициите, като възпрепятства инвестициите в иракската столица. Това показва, че дори някои от най-идеологически мотивираните иракски милиции все още ценят своите вътрешни икономически и бизнес отношения, гласи оценката на тръста.

