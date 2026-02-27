Правителството на Гюров:

Холивуд завижда: Най-напрегнатото преследване засне обикновен дрон и стана ХИТ в мрежите

27 февруари 2026, 10:39 часа 243 прочитания 0 коментара
Епично преследване с холивудско качество беше заснето от дрон в Китай. Близо 3-минутното видео показва две ловни кучета (според някои интерпретации - вълци), преследващи заек на максимална скорост сред снежната пустош. 

Заекът показва не само забележителна бързина, но и несъмнена сръчност, маневреност и издръжливост. Напрежението е осезаемо и невероятно.

А тъй като доста потребители в социалните мрежи изказаха съмнение дали кадрите не са манипулирани с изкуствен интелект, ето и отговорът на Grok: "Това са истински кадри, първоначално публикувани от потребителя в TikTok francisco.domingos06. Треперещата ръчна камера, естествените движения на животните, постоянните сенки и замръзналата река не показват следи от намеса на изкуствен интелект."

Елена Страхилова
