Пакистан: Афганистан се превърна в прокси на Индия, вече сме в открита война

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф аргументира ударите по Афганистан и началото на новите сблъсъци в Централна Азия с това, че талибаните са превърнали страната в "прокси" на Индия - най-големия враг на Исламабад. Това се случи, след като избухнаха тежки сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан. Представители на талибаните обявиха, че са предприели атаки срещу позиции по границата на съседната държава в отговор на въздушните удари на пакистанските сили миналата седмица.

Сблъсъците

В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.

Афганистан отхвърли твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца. Кабул не признава "линията Дюранд" - международната граница между двете страни.

Пакистан: Талибаните събраха терористи и започнаха да изнасят тероризъм

Снимка: Getty Images

"След оттеглянето на силите на НАТО се очакваше, че в Афганистан ще възцари мир и талибаните ще се фокусират върху интересите на афганистанския народ и стабилността в региона. Вместо това талибаните превърнаха Афганистан в колония на Индия. Те събраха терористи от цял свят в Афганистан и започнаха да изнасят тероризъм. Те лишиха собствения си народ от основни човешки права. Отнеха на жените правата, които ислямът им дава", написа Хаваджа Асиф в социалната мрежа X.

"Пакистан положи всички усилия, както пряко, така и чрез приятелски страни, за да поддържа стабилността на ситуацията. Той проведе широка дипломатическа дейност. Въпреки това талибаните се превърнаха в прокси на Индия", твърди той.

"Днес, когато се правят опити да се насочи агресия срещу Пакистан, с Божията помощ нашите въоръжени сили дават решителен отговор. В миналото ролята на Пакистан беше положителна. Той осигуряваше дом на пет милиона афганистанци в продължение на 50 години. Дори и днес стотици хиляди афганистанци си изкарват прехраната на наша земя. Нашето търпение достигна предела си. Сега това е открита война между нас и вас. Сега ще има решителни действия. Пакистанската армия не е дошла отвъд морето - ние сме ваши съседи и добре ви познаваме", заплаши военният министър на Пакистан.

نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ھو گا اور طالبان افغانُ عوام کے مفادات اور علاقہ میں امن پہ توجہ مرکوز کریںُ گے۔مگر طالبان نے افغانستان کو ھندوستان کی کالونی بنا دیا۔ ساری دنیا کے دھشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دھشت گردی کو… — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) February 26, 2026

През 2025 г. в региона имаше сериозна ескалация между Индия и Пакистан - две ядрени сили, която американският президент Доналд Тръмп не спира да се хвали, че е разрешил: Индия и Пакистан спират военните действия: Потвърждение и от Тръмп (ВИДЕО).