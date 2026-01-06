Войната в Украйна:

Пътят към финала се разчисти: Уникален шанс за Григор да спечели титла на старта на 2026!

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира великолепно новата 2026 година, след като разби испанеца Пабло Кареньо Буста в два сета за малко над час игра. Българинът показа, че се намира в отлична форма и в много добро физическо състояние, което бе под въпрос заради дългото му отсъствие от кортовете. Самият Димитров заяви след мача, че се чувства фантастично, а останалите събития в турнира също повишават шансовете му да стигне до трета титла в кариерата си в Бризбън.

Григор Димитров може да не срещне поставен съперник до финала в Бризбън

Григор победи Кареньо-Буста и се класира за 1/8-финалите, където ще срещне играч извън топ 80 - Рафаел Колиньон от Белгия (дата и ТВ). Всъщност Колиньон успя да отстрани поставения под номер 5 в схемата на турнира Денис Шаповалов и така Григор ще срещне далеч по-преодолим съперник в следващата фаза. И не само това: изненади не липсваха и в останалите мачове от първия кръг на ATP 250 Бризбън, като няколко поставени играчи отпаднаха от надпреварата.

Григор Димитров

Най-сериозната потенциална заплаха е Камерън Нори на 1/2-финал

Поставеният под номер 2 Алехандро Давидович Фокина, който е в половината на Димитров, загуби от Брандън Накашима. Алексей Попирин пък загуби от квалификанта Куентин Алис. Накашима и Алис ще спорят за място на 1/4-финалите, а победителят потенциално ще срещне Григор, ако българинът отстрани Колиньон. При евентуален 1/2-финал е много вероятно Димитров отново да не срещне поставен тенисист, тъй като от възможните четирима съперници само Камерън Нори е такъв.

В другата половина са водачът в схемата Даниил Медведев, както и Иржи Лехечка, който е поставен под номер 3, но Григор може да се изправи срещу тях единствено на финал. Всъщност другата половина на схемата изглежда значително по-трудна от тази на Димитров. Пътят на българина към финала е сериозно разчистен, като единствено остава той да задържи добрата си игра от първия мач и да няма физически проблеми, каквито го измъчваха през 2025-та. Ето и възможните съперници на Димитров по фази:

  • 1/8-финал: Колиньон
  • 1/4-финал: Алис/Накашима
  • 1/2-финал: Нори/Ковачевич/Хиджиката/Мпетши Перикар
  • Финал: Медведев/Тиафо/Майхшак/Опелка/Лехечка/Корда/Микелсен/Тиен

