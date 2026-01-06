Любопитно:

Официално: Челси обяви новия треньор

Ръководството на Челси официално обяви назначаването на Лиъм Росиниър за нов старши треньор на отбора. 41-годишният англичанин наследява уволнения Енцо Мареска на поста. Специалистът подписа договор с клуба до 2032 година. За последно Росиниър води Страсбург, където изведе френския клуб до участие в европейските клубни турнири за първи път от 19 години още в първия си сезон. Бил е начело още на Хъл Сити и Дарби Каунти.

Лиъм Росиниър е новият треньор на Челси

„Футболен клуб Челси с удоволствие обявява назначаването на Лиъм Росиниър за старши треньор на мъжкия отбор”, се казва в официалната информация „Изключително съм смирен и поласкан да бъда назначен за старши треньор на футболен клуб Челси. Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелване на трофеи“, гласяха първите думи на Росиниър след неговото назначаване.

„Моята работа е да защитя тази идентичност и да създам отбор, който отразява тези ценности във всеки мач, който играем, докато продължаваме да печелим трофеи. Да ми бъде поверена тази роля означава много за мен и искам да благодаря на всички замесени за възможността и вярата в поемането на тази работа. Ще дам всичко, за да донеса успеха, който този клуб заслужава", обясни той.

„Дълбоко вярвам в екипната работа, единството, сплотеността и взаимната работа и тези ценности ще бъдат в основата на всичко, което правим. Те ще бъдат основата на нашия успех. Развълнуван съм да работя с тази изключително талантлива група играчи и персонал, да изградя силни връзки на терена и извън него и да създам среда, в която всички се чувстват обединени и водени от една и съща цел.“, продължи специалистът.

„Има истински глад за победа и ще давам всичко от себе си, всеки ден, за да помогна на този отбор да се състезава и да печели на най-високо ниво, за да направя всички свързани и горди, че са част от футболен клуб Челси. Искам нашите фенове да се гордеят с това кои сме и какво представляваме във всеки един мач, който играем. Те са душата на този огромен, исторически и огромен футболен клуб. Нямам търпение да се запозная с всички вас. Нямам търпение да започна“, завърши Росиниър.

Джем Юмеров
