Няколко реки преляха в Косово (ВИДЕО)

Няколко реки са излезли от коритата си в Косово, предаде македонската телевизия 21, позовавайки се на информация на Косовския хидрометеорологичен институт (KHI). Причината за наводненията са продължителните валежи през последните няколко дни. Става въпрос за настъпили локални наводнения в няколко района на страната, по-точно в западната част (Джаковица, Юник, Дечани, Малишово, Клина), както и в централната част.

„Очаква се тези дъждове с различни интервали и интензивност да продължат през следващите дни, причинявайки локални наводнения, проблеми с пътищата, канализационните системи и пътищата“, се казва в изявлението на службата.

Последните наводнения в Косово

Януарските наводнения сякаш не са нещо ново за Косово в последните години и често в отделни части на страната в този период от време се наблюдават локални наводнения и преливане на реки.

Преди три години - през януари 2023 г. в резултат на проливните дъждове, продължили повече от 15 часа в северната част на Косово, река Ибър излезе от коритото си близо до главния мост в северна Косовска Митровица. Потоци и реки бяха също в община Звечан, а над 50 къщи бяха наводнени.

През януари 2021 г. проливните дъждове и обилни снеговалежи предизвикаха наводнения в Западно Косово. Реките преляха и наводниха огромни площи обработваема земя.

Последното наводнение в страната беше през ноември 2025 г., като имаше локални наводнения в централната част на страната. Извънредно положение в Сърбия и Косово заради прелели реки