Лайфстайл:

Няколко реки преляха в Косово (ВИДЕО)

06 януари 2026, 13:30 часа 146 прочитания 0 коментара
Няколко реки преляха в Косово (ВИДЕО)

Няколко реки са излезли от коритата си в Косово, предаде македонската телевизия 21, позовавайки се на информация на Косовския хидрометеорологичен институт (KHI). Причината за наводненията са  продължителните валежи през последните няколко дни. Става въпрос за настъпили локални наводнения в няколко района на страната, по-точно в западната част (Джаковица, Юник, Дечани, Малишово, Клина), както и в централната част.

„Очаква се тези дъждове с различни интервали и интензивност да продължат през следващите дни, причинявайки локални наводнения, проблеми с пътищата, канализационните системи и пътищата“, се казва в изявлението на службата.  

Последните наводнения в Косово

Януарските наводнения сякаш не са нещо ново за Косово в последните години и често в отделни части на страната в този период от време се наблюдават локални наводнения и преливане на реки. 

Преди три години - през януари 2023 г. в резултат на проливните дъждове, продължили повече от 15 часа в северната част на Косово, река Ибър излезе от коритото си близо до главния мост в северна Косовска Митровица. Потоци и реки бяха също в община Звечан, а над 50 къщи бяха наводнени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През януари 2021 г. проливните дъждове и обилни снеговалежи предизвикаха наводнения в Западно Косово. Реките преляха и наводниха огромни площи обработваема земя.

 

Последното наводнение в страната беше през ноември 2025 г., като имаше локални наводнения в централната част на страната. Извънредно положение в Сърбия и Косово заради прелели реки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Реки Косово наводнения преливане
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес