Легендарен нападател се натиска за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяр се интересува от завръщане край тъчлинията на „Олд Трафорд“ като временен наставник, съобщава Фабрицио Романо. 52-годишният норвежец е без работа, след като беше уволнен от турския гранд Бешикташ миналото лято.

В момента Солскяер е без работа

Според информацията, от Юнайтед са наясно с интереса на Солскяр, макар и с краткосрочен договор. Ръководството на „червените дяволи“ иска да назначи треньор до края на сезона, а след това да се спре на постоянен вариант през лятото.

Солскяр първоначално замени Жозе Моуриньо като временен мениджър през декември 2018, преди да бъде назначен за постоянно през март 2019. Той беше уволнен през ноември 2021.

Междувременно, Джанлука ди Марцио написа, че бившият мениджър на Челси Енцо Мареска е сред вариантите на „Олд Трафорд“. Той има добри взаимоотношения с настоящия главен изпълнителен директор на манчестърци Омар Берада, който го взе, докато работеше в Манчестър Сити за помощник на Пеп Гуардиола.

