Уж на игра: Китай се упражнява за война в Мексиканския залив (ВИДЕА)

Китайските военни са симулирали сценарии на конфликт близо до Мексико, Куба и Тайван по време на мащабно военно учение, според кадри, излъчени от CCTV. Репортажът, излъчен на 24 декември 2025 г., предоставя рядък поглед към обхвата на военните симулации на Народноосвободителната армия (НОАК), разкривайки сценарии далеч отвъд непосредственото съседство на Китай, съобщи Clash report.

Маневрите

Картите, видими на кадрите, показват конфликтни зони, обхващащи Мексиканския залив, Карибско море, Охотско море и Тайван. Анализаторите отбелязват, че въпреки ограниченото физическо военно присъствие на Китай в Латинска Америка, включването на сценарии близо до Северна и Южна Америка предполага разширяване на стратегическото моделиране и дългосрочното планиране на НОАК.

🚨🚨🚨 The Chinese military has simulated battles near Mexico and Cuba during a wargaming exercise — revealed toward the end of a report aired on state television CCTV on Dec 19 (lower right video; CCTV seems to have taken down the original video from its website but I’ve managed… pic.twitter.com/SDiVajjaGz — Byron Wan (@Byron_Wan) December 26, 2025

На един от екраните се виждат червени и сини противостоящи части – често използвани в учения на НОАК, като червеното обикновено представлява китайските сили, а синьото – противника. Самолети и военноморски части маневрират близо до бреговете на Мексико и Куба, като сините сили се струпват близо до Хюстън и напредват в Мексиканския залив, докато червените части действат в Карибите.

Траектории

Карта на Куба в едър план показва проектирани траектории на самолети и кораби, което предполага симулирана тактическа операция. Вижда се и как китайски изследователи да сочат към екрана и обсъждат развиващия се сценарий, подчертавайки аналитичния фокус на учението, а не разполагането на живи сили.

BREAKING; CHINA'S PLA Simulates War Games in America's Backyard – CARIBBEAN Gulf of MEXICO, CUBA, and TAIWAN!!



Chinese state broadcaster CCTV aired footage from a People's Liberation Army (PLA) wargaming event held in Xuchang, Henan province, involving 20 military units and… pic.twitter.com/jyXdUUNbOC — Global Surveillance (@Globalsurv) January 2, 2026

Събитието за военни игри се проведе в Сючан, Китай, и събра 20 военни части от цялата НОАК и нейните академии. Демонстрирани бяха десетки симулационни системи, всички разработени в страната. В репортажа на CCTV се казва, че целта на учението е да позволи на командирите да „се научат как да се бият, без да участват в реален бой“, използвайки нискобюджетна, поглъщаща и повтаряема среда.

ИИ

Показаните системи обхващаха сухопътни, морски, въздушни, космически и електромагнитни области, интегрирайки изкуствен интелект, анализ на големи данни и симулационни двигатели в реално време.

Taiwan simulates Chinese invasion while the PLA practices launching one.



As Taipei started exercise Han Kuang, Beijing responded in kind. New video shows a PLA armored amphibious unit conducting "naval formation training at sea" in Fujian—directly across the strait from Taiwan. pic.twitter.com/istGImTnRy — Ian Ellis (@ianellisjones) July 10, 2025

Тайван заема видно място в центъра на една от симулационните карти, подчертавайки продължаващата му централна роля в планирането на НОАК. Пекин счита острова за част от Китай и не е изключил използването на сила за постигане на обединение, докато много страни се противопоставят на всяка едностранна промяна на статуквото.

🇨🇳🇲🇽🇨🇺 China is preparing for a military strike on Mexico and Cuba — during recent exercises, Chinese forces simulated combat scenarios not only near Taiwan but, unexpectedly, involving these two countries as well.



See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/34YzgsUpRb — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) January 2, 2026

В предаването бяха показани и симулации, включващи китайски изтребители J-16 и френски изтребители Rafale, както и карти, изобразяващи активността на НОАК близо до далечния източен бряг на Русия срещу Хокайдо и спорните Курилски острови.

Разкритията идват на фона на нарастващо регионално напрежение и засилена китайска военна активност около Тайван и в координация с Русия.

