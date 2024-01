Твърдение: Израел обстрелва териториите на Ливан с фосфорни бомби (ВИДЕО)

Припомняме, че на територията на ливанската държава Израел воюва с терористичната групировка "Хизбула". ОЩЕ: Израел към "Хизбула": Можем да копираме войната в Газа и да я пренесем в Ливан

За ескалиране на атаките на израелските сили през нощта и удари в покрайнините на южния град Айта ал-Шааб, пише още ливанската агенция.

BREAKING: Israel burns villages, farms and green lands in South Lebanon with white phosphorus bombs.



Not a peep from the “international community”, of course. pic.twitter.com/SPMhaMjTq3