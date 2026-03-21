"Уолстрийт Джърнъл": Иран изстреля ракети по базата Диего Гарсия. Пентагонът не коментира

Пентагонът не пожела да отговори на запитване на Франс прес относно информацията на изданието "Уолстрийт Джърнъл", че Иран е изстрелял две балистични ракети срещу съвместната американско-британска база на атола Диего Гарсия в Индийския океан, предава БТА. Помолени от АФП да коментират, от ведомството отказаха. Засега няма официални реакции и от други потърсени за коментар институции като Белия дом и британското посолство във Вашингтон, посочва Ройтерс. Нито една от ракетите, изстреляни срещу намиращия се на около 4000 км от територията на Иран остров, не е улучила целта си, посочи вестникът, който се позова на няколко американски официални представители. Атаката обаче навежда на мисълта, че Техеран разполага с ракети с по-голям обсег, отколкото се предполагаше преди, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Още: Под условие: САЩ вдигнаха временно санкциите върху иранския петрол

Празна ли е била ракетата

Едната от ракетите е дефектирала по време на полета, а кораб на американските военноморски сили е изстрелял ракета прехващач по другата, но не става ясно дали иранската ракета е била поразена, допълва изданието

Диего Гарсия е част от островната група Чагос и е една от двете бази на Великобритания, които тя позволява на САЩ да използват за "отбранителни" операции срещу Иран.

Американските сили разположиха бомбардировачи и друга техника на острова, който отдавна играе стратегическа роля във военните операции на Вашингтон в Азия, включително при бомбардировките над Афганистан и Ирак.

Още: Иран атакува Йерусалим, Саудитска Арабия и ОАЕ са все по-въвлечени в конфликта (ВИДЕО)

Великобритания се съгласи да върне островите Чагос на Мавриций, след като поема контрола над тях през 60-те години на миналия век, но продължава да ползва под наем Диего Гарсия, най-големия от островите от архипелага.

⚡️ Iran targets a US base 4,000 km away for the first time



Two ballistic missiles were launched at the Diego Garcia base in the Indian Ocean.



One fell short, while the other was intercepted by a US vessel.



This marks the first attempted strike beyond the Middle East.



Could… pic.twitter.com/GJj882wLJw — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува остро това решение.

Още: Ще изпрати ли Тръмп сухопътни части в Иран?

Междувременно Саудитска Арабия отвори военновъздушната база „Крал Фахд“ за американските сили. Арабската страна обяви, че също се готви да дава още по-широк достъп на САЩ до бази на своя територия.