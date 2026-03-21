Министър Сергей Игнатов: 20 април – присъствен, но неучебен ден

20 април – денят след изборите – ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в интервю за студентската медия NewBlog 4U, цитирано от БТА.

С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка, каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси, добави той.

Министърът отбеляза още, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник. Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.

