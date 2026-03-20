20 март 2026, 15:37 часа 614 прочитания 0 коментара
Иран заплаши да атакува световни туристически центрове. Задържаха ирански шпиони в база с ядрена подводница

Иранските въоръжени сили вече заплашват да преследват държавни служители и военни командири от САЩ и Израел, дори когато те са на почивка или посещават развлекателни центрове. „Наблюдаваме вашите страхливи длъжностни лица и командири, пилоти и зли войници“, каза говорителят на въоръжените сили Аболфазл Шекарчи, цитиран от държавната телевизия. „Отсега нататък, въз основа на информацията, с която разполагаме за вас, крайбрежните алеи, курортите и туристическите и развлекателни центрове по света също няма да бъдат безопасни за вас".

Думите му, цитирани от The Times of Israel, са и един вид заплаха срещу цивилни, посещаващи топ дестинации по света.

Още: Гърция се готви за миграционна вълна от Близкия изток

Великобритания арестува ирански шпиони в база с атомна подводница

Междувременно двама заподозрени ирански шпиони бяха арестувани, след като в четвъртък, 19 март, се опитаха да проникнат във военна база в Шотландия, където е базирана британска атомна подводница, съобщи вестник The Sun.

В публикацията от петък се посочва, че лицата са били задържани, преди да успеят да влязат в обекта, като властите разследват инцидента. Според The Guardian става въпрос за базата "Фаслейн". В обекта са разположени британските подводници от типа "Тризъбец" (Trident). Базата не е отворена за посетители. Задържаните са мъж на 34 г. и жена на 31 г.

Още: Приятели и на САЩ, и на Иран: Държава отказала да приеме американски военни самолети и ирански кораби

Димитър Радев Отговорен редактор
Още от Азия
