Скръбна вест: почина емблема на елитен варненски клуб

Отиде си едно от най-великите и знакови имена за Спартак Варна както на, така и извън терена. Става въпрос за легендата Антон Фажев. От клуба съобщиха скръбната вест. Той е напуснал този свят на 77-годишна възраст, след кратко боледуване. Фажев е много важна фигура за „соколите“. Като играч през 70-те години той е един от най-отдадените на клуба. Извън терена е бил президент на Спартак Варна, като често е подпомагал клуба дори и с лични средства.

Ето какво написаха от Спартак Варна: „С дълбока тъга се прощаваме с Антон Фажев — бивш футболист на Спартак с над 160 професионални двубоя, повече от 100 от които в А група. В миналото той беше и част от управлението на клуба, включително и негов президент. Антон Фажев е открит за големия футбол от Илия Кирчев.

В годините той остава отдаден на Спартак не само като състезател, но и като човек, който в трудни моменти се опитва да спасява клуба с лични средства. Ще го помним с вярност, отдаденост и обич към Спартак. Поклон пред паметта му!“ Антон Фажев е основна част от защитния вал на отбора през 70-те години. Той заформя великолепно партньорство с Божидар Ставрев именно в отбраната.

