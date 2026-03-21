Регионалният министър Николай Найденов: Ще следим всеки цент за общините

Ще се следи всеки един цент за общините къде минава и къде отива. това каза по бТВ служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов във връзка с сайта, който ведомството е направило за 10 дни и показва напредъка по изпълнението на проектите във всички общини. Една карта казва много повече от една екселска таблица, смята той. Интерактивната карта цели да има прозрачност на процеса. Той обясни, че служебният министър Андрей Гюров му е дал задача да осветли процеса по изпълнение на бюджетната програма за общините и да направи процеса по-ефективен.„Тези неща, за да се случат, минават през цифровизацията. Зад тези данни на картата стоят таблици, които могат да се изтеглят и всеки може да провери разплащанията.

Държавните пари от бюджета на всички хора се връщат обратно при хората през общините, в зависимост от това колко души живеят в една община. Затова трябва да си харчим парите през общините, а не през държавни агенции“, обясни Найденов.

Има ли “наши и ваши кметове“

„В момента правим анализ кои общини са по-изостанали, имат принос под 50% от изпълнението на договорите, първо ще ги обслужим тях и ще им задвижим нещата.

След това тези, които са напреднали и чакат да си финализират проектите – това също ще стане с колаборация с Националното сдружение на общините. Наличните пари са към 170 млн. евро, те са част от бюджета“, коментира служебният министър.

Попитан дали има “наши и ваши кметове“, служебният министър отговори, че се вижда такава тенденция, но не пожела да назове имена, допълвайки, че цифрите на картата говорят сами за себе си.

Той допълни, че не всички общини имат необходимия административен капацитет – липсват инженери, архитекти и хора, които да движат инвестиционните проекти.

И АПИ с карта на прозрачността

Снимка БГНЕС

Служебният министър посочи, че амбицията му е да направи подобна интерактивна карта и за Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) – всички договори да се качи онлайн, така че да има обществен достъп до информацията.

Найденов призна, че в неговия мандат не е извършено нито едно плащане, но припомни, че е на поста едва от десет дни.

По отношение на санирането, той коментира, че това е една от успешните програми п Плана за възстановяване и устойчивост, като до края на март 2026 г. ще бъдат разплатени 135 милиона евро, а през юни ще приключи програмата и ще се одобрят още 555 сгради.

Той напомни, че до 4 април е срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, като това може да се случи през сайта на ГРАО или на МРРБ.