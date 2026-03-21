Мистериозен руски клуб следи „майсторски“ голмайстор

21 март 2026, 10:55 часа
Руски клуб следи звезда от Първа лига. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Името на отбора от Русия не е разкрито, но се знае кой е футболистът, към когото има интерес. Става дума за голмайстора на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Скаути на въпросния отбор ще следят изявите му, като в края на сезона ще бъде взето решение дали мавританецът да бъде привлечен.

Мамаду Диало е голмайсторът на ЦСКА 1948

Мамаду Диало пристигна в ЦСКА 1948 през лятото на 2025 г. Той се утвърди като много важен играч за „червените“. До този момент през сезона никой в отбора няма повече вкарани голове от него. В Първа лига мавританецът е отбелязал 13 попадения в 25 мача, а за Купата на България е вкарал 2 гола в 2 срещи. ЦСКА 1948 отпадна от родния турнир на 1/4-финал, където загуби от ЦСКА. Но в първенството се движи силно, като е на 3-то място с 50 точки след 26 изиграни мача – 15 победи, 5 равенства и 6 загуби.

Мамаду Диало

Цената на Диало е скочила над 3 пъти

Трансферната история на Мамаду Диало също си струва да се отбележи. Той пристигна в ЦСКА 1948 през лятото на 2025 г. със свободен трансфер от Франция. Тогава според специализирания сайт „Transfermarkt“ е бил оценен на 300 000 евро. Откакто дойде в България, цената му е скочила над 3 пъти и в момента е 1 милион евро. През зимния трансферен прозорец Диало беше свързван с германския Хайденхайм. От немския клуб дори са изпратили оферта, но тя е била отхвърлена от финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов.

Николай Илиев Отговорен редактор
ФК ЦСКА 1948 Първа лига Мамаду Диало
