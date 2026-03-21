Без повече мачове на „нива“: роден гранд подновява терена си

В началото на втория полусезон много от родните отбори имаха проблеми с терените на своите стадиони. Лошите метеорологични условия направиха тези за игра много лоши. Сред най-големите потърпевши беше един от грандовете в България – Локомотив София. Мачът на „железничарите“ срещу Септември София беше отменен именно заради лошия терен. А след домакинството на Лудогорец, собственикът на „орлите“ Кирил домусчиев се оплака от „нивата“, на която са играли двата отбора. В резултат Локомотив София ще обнови терена си.

Според колегите от „Тема спорт“ Локомотив София ще подмени терена си. Тази новина идва на фона на недоволството от лошите условия за игра у нас. Един от най-големите потърпевши бяха именно „железничарите“, като теренът на стадион „Локомотив“ в надежда бе определен като „нива“. Наложи се дори да бъде отложен мача на „червено-черните“ със Септември заради лошия терен.

Обновлението ще се случи през лятото

Според източника настилката на стадион „Локомотив“ ще бъде изцяло подменена. Ще бъде осигурена както нова поливна, така и нова дренажна система. А в по-далечното бъдеще ще се мисли и за евентуално отопление. Очакванията са това да се случи по време на лятната пауза между настоящия и новия сезон. Ако все пак процесът се проточи и Локомотив София влезе в началото на новия сезон без готов терен, ще играе домакинските си мачове на Националния стадион „Васил Левски“.

