Нови тежки удари по мразената доброволческа полиция на Иран: Топ разузнавачът е аут, 13 убити на КПП

Израелски въздушен удар в Техеран в началото на тази седмица, при който загинаха командирът на "Басидж" и неговият заместник, е отнел живота и на висшия офицер от разузнаването на тази полувоенна иранска сила, съобщи израелската армия на 20 март. "Басидж" е паравоенна доброволческа милиция в рамките на Иранската революционна гвардия - едно от петте ѝ подразделения. Днес силите се състоят от млади иранци, значителна част от които произхождат от традиционно шиитските духовни и политически лоялни слоеве на обществото. Те се записват в структурата доброволно, често в замяна на официални привилегии.

С клонове в практически всеки град и село в Иран, "Басидж" служи като спомагателна сила, ангажирана с налагането на държавен контрол над обществото. Тя действа като морална полиция на контролно-пропускателни пунктове, в паркове и на други места, като потиска събиранията на дисиденти. Служи и като помощна сила за правоприлагане, предоставя социални услуги и организира публични религиозни церемонии.

Убит е ръководителят на разузнаването на "Басидж"

Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че вече могат да потвърдят, че при удара късно в понеделник, 16 март, е загинал и Исмаил Ахмади, шефът на разузнаването в „Басидж“.

יחד עם מפקד יחידת הבסיג': צה"ל חיסל את ראש אגף המודיעין של יחידת הבסיג' בטהרן



חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף מוקדם יותר השבוע את צמרת ההנהגה הבכירה של יחידת הבסיג' בלב טהרן, במסגרתה חוסל מפקד היחידה, ע'לאם רצ'א סליאמני ומספר מפקדים בכירים נוספים.



כעת צה"ל מאשר כי בתקיפה… pic.twitter.com/P19lMm7hgq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 20, 2026

Висшите офицери от репресивната паравоенна организация са били набелязани, докато са се намирали в палатков лагер, който наскоро е бил създаден от „Басидж“. Според израелските военни структурата е сформирала лагера, след като са били нанесени удари по много от щабовете на паравоенната сила.

Във вторник, 19 март, от израелската армия заявиха, че командирът на „Басидж“ Голамреза Солеймани, неговият заместник и няколко други висши офицери са били убити при удара.

13 членове на "Басидж" са убити в Табриз

Също така 13 членове на „Басидж“ са загинали, а други 18 са ранени при нападение срещу контролно-пропускателен пункт в Табриз (Северозападен Иран, близо до границата с Азербайджан) в четвъртък вечерта, 19 март, съобщиха от отдела на Революционната гвардия в провинция Източен Азербайджан.

Официални представители заявиха, че броят на жертвите може да се увеличи след нападението в квартал Карамалек в града, предава опозиционната телевизия Iran International. Не се споменава кой е извършил атаката.