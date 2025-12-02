Поне 150 хиляди души на месата на папа Лъв XIV в Бейрут (ВИДЕО)

Любопитно:

Около 150 000 души присъстваха на месата на открито, проведена от папа Лъв XIV на брега на Бейрут, съобщи пресслужбата на Ватикана, позовавайки се на данни от ливанските власти.

Десетки хиляди хора се стекоха към службата от ранната сутрин на третия и последен ден от посещението на папата в страната, обхваната от криза.

По време на своето апостолическо пътуване в Турция и Ливан по повод 1700 години от Първия Никейски събор, Папа Лъв XIV се обърна към религиозните лидери и гражданите на Площад „Мъченици“ в Бейрут.

В словото си Светия отец подчерта уникалната духовна мисия на Ливан – страна, в която мирното съжителство между религиите не е абстрактен идеал, а ежедневно предизвикателство и надежда, презава Vatican News.

