Талибаните: Стрелбата срещу членове на Националната гвардия на САЩ не ни засяга

Правителството на талибаните заяви, че стрелбата срещу двама членове на Националната гвардия, единият от които загина, от афганистански мъж във Вашингтон миналия месец, няма нищо общо с Афганистан.

“Лицето, което е извършило този акт, е било обучено от самите американци“, посочи външният министър Амир Хан Мутаки във видео, публикувано от неговия офис и цитирано от АФП и БГНЕС.

Това е първата официална реакция на талибаните по повод стрелбата.

Още: Посред бял ден: Застреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ (ВИДЕО)

“Така че този инцидент не засяга афганистанското правителство или народ“, каза той.

Припомняме, че при стрелба в края на ноември тежко пострадаха двама гвардейци, охраняващи Белия дом, една от които жена.

Починалата по-късно в болницата Сара Бекстром беше на 20 години. Раненият член на Националната гвардия е Андрю Уолф на 24 години. Нападателят беше идентифициран като 29-годишният Рахманула Лаканвал.

Още: Починала е жена от Националната гвардия на САЩ, простреляна при нападение край Белия дом

Преди години афганистанецът е бил част от подкрепяно от ЦРУ военно звено в Афганистан. После е пристигнал в САЩ през 2021 г. по програма за пренастаняване на афганистанци, сътрудничили на САЩ.

Още: Тръмп се отказа да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско