Талибаните: Стрелбата срещу членове на Националната гвардия на САЩ не ни засяга

03 декември 2025, 15:44 часа 94 прочитания 0 коментара
Правителството на талибаните заяви, че стрелбата срещу двама членове на Националната гвардия, единият от които загина, от афганистански мъж във Вашингтон миналия месец, няма нищо общо с Афганистан.

Лицето, което е извършило този акт, е било обучено от самите американци“, посочи външният министър Амир Хан Мутаки във видео, публикувано от неговия офис и цитирано от АФП и БГНЕС.

Това е първата официална реакция на талибаните по повод стрелбата.

Така че този инцидент не засяга афганистанското правителство или народ“, каза той.

Припомняме, че при стрелба в края на ноември тежко пострадаха двама гвардейци, охраняващи Белия дом, една от които жена.

Починалата по-късно в болницата Сара Бекстром беше на 20 години. Раненият член на Националната гвардия е Андрю Уолф на 24 години. Нападателят беше идентифициран като 29-годишният Рахманула Лаканвал.

Преди години афганистанецът е бил част от подкрепяно от ЦРУ военно звено в Афганистан. После е пристигнал в САЩ през 2021 г. по програма за пренастаняване на афганистанци, сътрудничили на САЩ.

Спасиана Кирилова
