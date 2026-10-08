Вече не е печелившо: Индия рязко намали покупките на руски петрол

Индийските рафинерии намаляват покупките си на руски суров петрол за доставка през ноември. Основните причини са бързото покачване на цените на Urals и засилената конкуренция от Китай, съобщи Bloomberg. Цената на руския суров петрол Urals, идващ от Балтийско море, се е повишила до над 10 долара за барел спрямо Brent. Преди това, продаван със значителна отстъпка, цената сега е почти равна на тази на суровия петрол от Близкия изток.

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Смяна на доставчиците

Поради загубата на ценовото си предимство, индийските рафинерии са принудени да сменят доставчиците си и да се върнат към суровия петрол от Персийския залив. Междувременно някои от руските товари, закупени преди това от Индия, сега се предлагат на независими китайски рафинерии.

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Конкуренция с Китай

Конкуренцията за руски барели се засили поради активността на китайските купувачи, отчасти поради намаления им достъп до ирански петрол.

„Увеличеният внос на руски петрол от Китай през последните месеци засили конкуренцията за барели, които иначе биха били достъпни за индийските рафинерии“, обясни Сумит Ритолия, старши мениджър в аналитичната фирма Kpler.

Снимка: Getty images

Според Kpler, руският дял във вноса на петрол в Индия е спаднал до приблизително 35% през септември, в сравнение с пика от 56% през юли. Средните доставки за четирите седмици, завършващи на 4 октомври, са спаднали до приблизително 310 000 барела на ден, най-ниското ниво от март 2022 г.

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Алтернатива от Близкия изток

На този фон доставките за Индия от Близкия изток продължават да растат. Главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван изчислява, че потоците от петрол през Ормузкия проток вече са се възстановили до приблизително 80% от нивата си преди войната. За индийските компании петролът от Близкия изток предлага допълнително предимство поради по-кратките логистични маршрути, което намалява транспортните разходи на фона на нарастващите разходи за танкерно превозване.

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Рискът от санкции или тарифи на САЩ остава значителен фактор за индийските рафинерии. Същевременно се отбелязва, че намаляването на покупките се дължи предимно на икономиката на споразуменията, тъй като руският петрол е загубил ключовото си ценово предимство пред другите доставчици.

Припомняме, Ройтерс съобщи, че през последната седмица иранските атаки срещу танкери в Ормузкия проток са достигнали най-високото си ниво от началото на конфликта със САЩ.

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