Акциите на Газпром паднаха до най-ниското си ниво от декември 2009 г. на Московската борса в петък, 19 юни 2026 г. – 105 рубли за акция, сочат данни на борсата. Най-големият руски газов холдинг, който държи монопол върху износа на газ по тръбопроводи, падна с 1,43% за един ден, с 9% от началото на месеца и с 16% от началото на годината. В сравнение с пика си отпреди войната през октомври 2021 г., той е загубил почти 75% от стойността си, или 7,5 трилиона рубли пазарна капитализация, предаде The Moscow time.

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Стойността

Според данни на Московската борса, „Газпром“ в момента струва 2,5 трилиона рубли, или 34 милиарда долара, което е 29 пъти по-малко от пазарната капитализация от 1 трилион долара, която главният изпълнителен директор на компанията Алексей Милер обеща да постигне до 2015-2018 г.

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Оперирайки най-големите доказани газови запаси в света, „Газпром“ стана жертва на неуспешен опит да „замрази Европа“ и да пренасочи руските газови потоци на изток. Износът на Газпром за страни извън ОНД е спаднал от предвоенното ниво от 200 милиарда кубически метра годишно до приблизително 80 милиарда кубически метра - нивото на Съветския съюз в средата на 80-те години на миналия век. Доставките за европейския пазар, някога най-големият за Газпром, са спаднали до нивата от 1973 г. - 18 милиарда кубически метра миналата година.

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Приходите

„Приходите на Газпром от външните пазари очаквано намаляват, въпреки нарастващите доставки за Китай“, отбелязват анализаторите на Vector Capital: доставките за Китай компенсират само една пета от предишния износ за Европейския съюз, а цената на газа за Пекин е с 40% по-ниска.

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Надеждите на Кремъл за газопровода „Силата на Сибир-2%“ и увеличаване на доставките на газ за Китай до 100 милиарда кубически метра годишно остават несбъдната мечта. Въпреки многобройните посещения на Владимир Путин в Пекин и изявленията за „стратегическо партньорство“ с Китай, Си Дзинпин все още не е подписал дългоочаквания газов договор, като според източници на Financial Times изисква намаляване на цената на газа до 50-60 долара за хиляда кубически метра. За сравнение, Китай в момента плаща 258 долара срещу 420 долара за европейските купувачи.

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В Европа

В Европа „Газпром“ рискува да загуби последния си основен клиент: Унгария, където приятелският на Кремъл Виктор Орбан загуби парламентарните избори. „Има голяма вероятност Унгария да откаже газ от Русия. Унгария в момента е един от най-маргиналните пазари на „Газпром“, доставяйки 8-10 милиарда кубически метра газ годишно“, отбелязва Сергей Кауфман, анализатор във „Финам“. За да закърпи бюджета на компанията, който претърпя рекордна нетна загуба през 2023 г., правителството повиши тарифите за газ за домакинствата с 37% от началото на войната и планира да ги увеличи с подобна сума през 2026-2029 г.

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В резултат на това „Газпром“ завърши миналата година с нетна печалба от 1,3 трилиона рубли. Паричният поток на компанията обаче остана дълбоко отрицателен, отбелязва анализаторът на BCS Кирил Бахтин: паричните потоци надвишават входящите с 400 милиарда рубли, като се вземат предвид разходите за лихви.

Според Vector Capital, бизнесът на Газпром „по същество стагнира и е малко вероятно да покаже нещо особено интересно в обозримо бъдеще“. Анализаторите подчертават, че компанията би могла да се възползва от „геополитически подобрения“. Но шансовете за подобно развитие остават малки.

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