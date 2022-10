Видео: Иранските власти преследват протестиращи и стрелят по тях от пикап

В клипа, който е проверен от персийската служба на BBC - BBC Persian, се чуват изстрели, а превозното средство преследва хора в Банех, в северозападната провинция Кордистан. Точно там властите съсредоточават бруталните репресии срещу демонстрантите.

Horrific video from earlier tonight that shows regime forces are now using heavy machine guns mounted on the back of a pick up van as they chase and shoot protesters. This happened in the city of Baneh, in Kurdistan province. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/cl1GJ9oRv6