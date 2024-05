Турция спира всякаква търговия с Израел

Официално страната не е обявила все още този ход, макар че на 9 април наложи търговски ограничения заради войната в Газа. Те включваха забрана за износа на стоки от 54 различни категории, включително цимент и строителни материали от стомана и желязо. Още: Турция наложи търговски ограничения на Израел

Търговията между двете страни е на стойност 6,8 млрд. долара през 2023 г., от които 76% са турски износ, според турския статистически институт.

Миналия месец Турция ограничи износа за Израел заради войната в Газа.

‼️ Turkey halts all trade with Israel



This was reported by Bloomberg, citing two Turkish officials familiar with the matter.



Israel's foreign minister accused Erdogan of violating agreements by halting trade. pic.twitter.com/UwiLPi6piE