Камион за сладолед премаза десетки деца в Киргизстан (ВИДЕО)

Според информацията, камионът е оставен без надзор на наклон без да бъде осигурен (ръчна спирачка) адекватно. Превозното средство потегля и ускорява по склона, като удря десетки деца.

Децата са на възраст между 9 и 16 години. Първоначалната информация е за 29 пострадали. 18 са в болница, 7 от тях в реанимация и 3 в тежко състояние.

Местните власти са категорични, че шофьорът не е дръпнал ръчната спирачка.

❗️ An ice cream truck hit 29 children in Kyrgyzstan



The driverless truck suddenly started moving and rushed down a slope straight into a crowd of children aged 9-16. According to local authorities, the driver forgot to put the handbrake on.



18 children are now in hospital, 7… pic.twitter.com/Pj1ogbP2XV