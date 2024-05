Разрушени пътища, наводнени къщи: Анкара е под вода (ВИДЕО)

ОЩЕ: Десетки загинали и изчезнали след проливни дъждове в Бразилия



При бурята са били нанесени сериозни материални щети в столичните райони Йенимахалле, Чанкая, Алтъндаг и Синджан. Много улици, булеварди и подлези бяха наводнени, има и разрушени пътища. Наводнени са били и къщи, фабрики и офиси, информира БТА.

Много коли са останали блокирани в наводнените подлези.

В някои райони нивото на водата достигна метър.

Петметрова яма се образува при срутване на път в квартал Йенимахалле.

Videos show torrential rain falling like waterfalls from buildings and flooding streets in the Turkish capital city, Ankara. pic.twitter.com/0PEfGLEuYe