Внезапни наводнения и свлачища убиха 14 души в Непал (ВИДЕО)

Най-малко 14 души бяха убити, след като проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения и свлачища в Непал, като екипите за бедствия издирват девет изчезнали. Новината съобщава Al Jazeera, позовавайки се на съобщения на полицията.

В части от Непал вали обилно от четвъртък, което накара властите за управление на бедствия в хималайската нация да предупредят за внезапни наводнения в множество реки.

Наводненията в съседна Индия и Бангладеш също причиниха големи щети и засегнаха милиони.

„Полицията работи с други институции и местни жители, за да открие изчезналите хора“, каза говорителят на непалската полиция Дан Бахадур Карки. Според него хора са убити или изчезнали на много места.

مقتل 47 شخصًا على الأقل في الفيضانات الموسمية والانهيارات الأرضية في نيبال#طقس_العالم

At least 47 dead in monsoon floods, landslide in #Nepal 🇳🇵‼️ pic.twitter.com/Tv5YAcbPn8