Израел започна новата инвазия в Газа: Палестинците вече бягат, натискът над Нетаняху е огромен

Палестинците вече напускат части от град Газа в северната част на Ивицата Газа, след като израелската армия започна първите етапи от планираната наземна офанзива. Израелските войски са установили контрол в покрайнините на града, в който живеят над един милион палестинци - около половината от населението на анклава. Това става след дни на интензивни бомбардировки и артилерийски обстрел, които накараха генералния секретар на ООН Антониу Гутереш да поднови призивите за незабавно прекратяване на огъня, "за да се избегнат смъртта и разрушенията".

Натиск от Египет и Катар, "Хамас" критикува Нетаняху

Снощи, 20 август, The Jerusalem Post съобщи за началото на инвазията в град Газа от страна на Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ). The Times of Israel отбеляза след полунощ, че офанзивата е факт въпреки усилията на Египет да натисне Израел да отговори на последното предложение за прекратяване на огъня, одобрено от "Хамас". Във вторник министърът по стратегическите въпроси Рон Дермер се срещна с катарски представители в Париж, за да обсъдят преговорите. Ден по-късно премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че "съкращава сроковете" за плановете на израелските въоръжени сили да превземат град Газа.

Израел иска да даде сигнал, че продължава с плана си да превземе целия град - въпреки международната критика.

"Хамас" обвини израелския лидер, че продължава "бруталната война срещу невинни цивилни в град Газа". Групировката е считана за терористична от САЩ и ЕС, а според Израел тя използва палестинците като "жив щит".

От "Хамас" заявиха, че Израел се отнася с пренебрежение към новото предложение за примирие. Израел все още не е отговорил официално на плана.

Снимка: Getty Images

Какво е последното предложение за примирие?

Предложението на Египет и Катар се основава на рамката, представена от американския пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф през юни. То предвижда "Хамас" да освободи около половината от останалите 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи. Това трябва да стане на два етапа по време на първоначално 60-дневно примирие. Ще има и преговори за постоянно прекратяване на огъня.

Кабинетът на Бенямин Нетаняху заяви миналата седмица, че ще приеме споразумение само ако "всички заложници бъдат освободени наведнъж".

Същевременно в Израел протичат мащабни протести на граждани срещу Нетаняху и правителството му с настояване за стоп на планираната офанзива в Газа, защото тя може да застраши живота на останалите пленници: Израел е блокиран - хиляди излязоха на бунт срещу Нетаняху заради Газа (ВИДЕО).

Припомняме, че дори началникът на генералния щаб на армията Еял Замир изказа позиция против новия план за установяване на пълен контрол над Газа - именно заради живота на заложниците: Зад кулисите: Планът на Нетаняху да завземе Газа въпреки сериозно предупреждение от армията на Израел.

Палестинците напускат Газа

Стотици палестинци от кварталите Зейтун и Сабра в Газа са напуснали град Газа и са се насочили към северозападните предградия, съобщава BBC. Израелски военен говорител заяви, че войските вече действат в районите Зейтун и Джабалия, за да подготвят почвата за офанзивата, която министърът на отбраната Израел Кац одобри и която ще бъде представена пред кабинета по сигурността по-късно тази седмица.

Още около 60 000 резервисти са мобилизирани за началото на септември, за да освободят активния персонал за операцията.

Очаква се стотици хиляди палестинци в град Газа да получат заповед да се евакуират и да се отправят към южната част на Ивицата Газа.

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана на Нетаняху. Френският президент Еманюел Макрон предупреди в сряда, че той "може да доведе само до катастрофа за двата народа и рискува да вкара целия регион в цикъл на постоянна война".

Снимка: Getty Images

Международният комитет на Червения кръст междувременно заяви, че по-нататъшното разселване и засилването на враждебните действия "рискуват да влошат и без това катастрофалната ситуация" за 2,1-милионното население на Ивицата Газа.

Израел: "Хамас" е разбита и опустошена

Израелското правителство обяви намерението си да завземе целия анклав, след като непреките преговори с "Хамас" за примирие и освобождаване на заложници се провалиха миналия месец.

В сряда говорителят на израелските въоръжени сили бригаден генерал Ефи Дефрин заяви, че "Хамас" е "разбита и опустошена" след 22 месеца война. "Ще задълбочим щетите, нанесени на "Хамас" в град Газа, крепост на правителствения и военен терор на терористичната организация", добави той. "Ще задълбочим щетите, нанесени на терористичната инфраструктура над и под земята, и ще прекъснем зависимостта на населението от "Хамас". Започнахме предварителните действия и вече войските на IDF контролират околностите на град Газа".

Две бригади са действали на място в квартал Зейтун, където през последните дни са открили подземен тунел, съдържащ оръжия, а трета бригада е действала в района на Джабалия, добави той.

За да се "минимизира вредата" за гражданите, цивилното население на град Газа ще бъде предупредено да се евакуира за собствената си безопасност, каза Дефрин.

"Опасна ситуация"

Говорителят на Агенцията за гражданска защита в Газа, управлявана от "Хамас", Махмуд Басал, заяви пред агенция AFP във вторник, че ситуацията в кварталите Зейтун и Сабра в града е "много опасна и непоносима". Агенцията съобщи, че израелски удари са убили 25 души на територията в сряда. Сред тях са три деца и техните родители, чийто дом в района Бадр на бежанския лагер Шати, западно от град Газа, е бил бомбардиран.

Дефрин заяви, че израелските въоръжени сили правят всичко възможно, за да предотвратят нанасянето на вреда на 50-те заложници, които все още се държат от "Хамас" в Газа. За 20 от тях се смята, че са живи.

Снимка: Getty Images

"След месеци на безмилостни военни действия и многократно разселване, хората в Газа са напълно изтощени. Те се нуждаят не от още натиск, а от облекчение. Не от още страх, а от възможност да си поемат дъх. Те трябва да имат достъп до най-необходимото, за да живеят достойно: храна, медицински и хигиенни продукти, чиста вода и безопасен подслон", се казва в изявление на Международния комитет на Червения кръст. Призивът е за незабавно прекратяване на огъня и бързо и безпрепятствено преминаване на хуманитарна помощ през Газа.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш призова също така за безусловното освобождаване на заложниците, държани от "Хамас".

Що се отнася до последното предложение за сделка за примирие, израелски официални лица настояха във вторник, че вече няма да приемат частично споразумение. Те поискаха всеобхватно споразумение, което да предвижда освобождаването на всички заложници.

Израелската армия започна военна кампания в Ивицата Газа в отговор на атаката на "Хамас" срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници в анклава. Оттогава в Ивицата Газа са убити най-малко 62 122 души, според министерството на здравеопазването на територията, контролирано от "Хамас". Данните на министерството се цитират от ООН и други организации като най-надеждния източник на статистически данни за жертвите, но там не се прави разлика между цивилни и бойци.

