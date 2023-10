Ракетни удари се разменят между Израел и Южен Ливан (ВИДЕО)

Това несъмнено е ескалация по една от най-нестабилните граници в региона, предава репортерката Зейна Ходр от Ал Джазира.

Тя добавя, че ситуацията е много напрегната и че върху Израел фактически се оказва допълнителен натиск, тъй като това е знак, че ако Израел продължи кампанията си срещу ивицата Газа, може да очаква атаки и от други фронтове.

Израелските военни междувременно съобщиха, че въоръжените мъже, нахлули от Ливан, са били убити без да уточняват техния брой. Израелската армия продължава да проверява района. Освен това израелски боен хеликоптер е атакувал цели в района на пробива на границата, добавиха представители на израелските отбранителни сили.

About five armed terrorists infiltrated into Israel from Lebanon and clashed with the Israeli military



IDF Spokesman: IDF forces killed several militants who crossed into Israel from Lebanon. Our military continues to scan the area. pic.twitter.com/608I8oLnv1