Войната в Израел се ожесточава: "Хизбула" удари, израелската армия отговори (ВИДЕА)

"Хизбула" успешно успя да обстреля с дронове командния пост на направление "Север" на израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) в Сафед. Ударът дойде след като Израел успешно елиминира двама командири на "Хизбула", единият от които всъщност е отговорен за планирането на няколко такива удара точно срещу израелския военен север: Командир на "Хизбула" е убит при погребението на друг командир на "Хизбула" (ВИДЕО)

Според Reuters обаче, конкретно тази израелска база в Сафед е ударена за пръв път от "Хизбула" - тя се намира на 14 километра от границата с Ливан. Говорител на ЦАХАЛ заяви, че няма жертви и значими щети. А заместник-лидерът на "Хизбула" Наим Касем в телевизионна реч каза, че групировката не иска да разшири войната от Ливан, "но ако Израел я разшири, отговорът е неизбежен до максималната степен, необходима за възпиране на Израел".

Израелският отговор не закъсня - политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке препубликува видеа как израелската армия бомбардира позиции на "Хизбула", конкретно в Кафр Кела, но не само:

IDF retaliatory strikes on Kafr Kela and other Hezbollah strongholds in southern Lebanon. pic.twitter.com/sQTK05NdO4