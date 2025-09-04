За да не остави следа, Ким Чен Ун отишъл в Пекин със собствена тоалетна (ВИДЕО)

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун е пътувал до Китай с лична тоалетна, предназначена да защити неговото ДНК и всякакви следи за здравето му, твърдят японските и южнокорейските разузнавателни служби. А неговите помощници са били забелязани да почистват старателно залата, в която той се е срещнал с руския диктатор Владимир Путин: Ким Чен Ун: Братски дълг за Северна Корея е да помогнем на Русия (ВИДЕО).

Тайната тоалетна се намирала в зеления му брониран влак, който откарал Ким Чен Ун във вторник в Пекин за най-големия военен парад в историята на Китай, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война: Най-големият военен парад на Китай: Си Дзинпин показа страховити оръжия (ВИДЕО).

Снимка: Kremlin.ru

Защо Ким е носил собствена тоалетна?

"Физическото състояние на върховния лидер има голямо влияние върху севернокорейския режим", обясни пред японската медия Nikkei Asia южнокорейски служител от разузнаването, запознат с делата на Пхенян. "Северна Корея полага специални усилия да скрие всичко, свързано с това, като коса и екскременти".

Междувременно репортерът на Кремъл Александър Юнашев сподели видео, на което се вижда как персоналът на Ким почиства залата след срещата с Путин, продължила над 2 часа и половина – още един знак за параноята на режима в Пхенян.

