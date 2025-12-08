Любопитно:

Турската армия нахлу в Сирия, заплаши с военна операция подкрепяните от САЩ кюрдски сили (ВИДЕО)

08 декември 2025
Турски военен конвой е влязъл тази неделя, 7 декември, в Северна Сирия - по-конкретно в град Рас ал-Айн в североизточната провинция Хасака. Нахлуването е станало през граничния пункт "Ал-Адвания", разположен на около 45 км на запад от града, съобщава сирийската информационна агенция NPA, цитирайки местни източници. Информацията потвърждава и протурската платформа в X Clash Report. Рас ал-Айн още от 2019 г. е под контрола на въоръжени фракции, подкрепяни от Турция, въпреки падането на режима на диктатора Башар Асад преди точно една година.

Турция навлезе с над 20 военни превозни средства

Източници посочват, че конвоят се състои от повече от 20 тежки и средни военни превозни средства, които обикновено се използват изключително от турските сили.

Наблюдатели отбелязват, че мащабът и времето на движението са необичайни, тъй като предишните влизания и излизания на турски войски обикновено са се извършвали през деня и са включвали значително по-малко превозни средства. Нощното движение на толкова голям конвой бележи забележителна промяна в оперативните модели в района.

Турски сили всъщност са влезли от три посоки

Според турската медия Karar турската армия е навлязла в Сирия от три посоки. Военнослужещи са напреднали не само при Рас ал-Айн, но също при Африн и северната част на региона на Алепо. Отбелязва се, че военнослужещите напредват особено към линията Манбидж.

Именно там се водеха тежки сражения между подкрепяната от Анкара Сирийска национална армия (СНА) и подкрепяната от САЩ коалиция Сирийски демократични сили (СДС) след падането на режима на Асад. СДС са съставени предимно от кюрдски бойци, затова Турция ги счита за терористична организация и по принцип се бори за отстраняването им. Вече обаче има споразумение, че те ще се интегрират в сирийските въоръжени сили.

Сирийските демократични сили или ще се интегрират в армията, или Турция ще ги атакува

Турски източници, свързани със сигурността, казват, че СДС, свързвани от Анкара с Кюрдската работническа партия (ПКК), имат срок до края на годината да се интегрират в правителството в Дамаск съгласно споразумението от 10 март, или ще се изправят пред военни операции от страна на Сирия с подкрепата на Турция. Информацията е на Türkiye Daily. "Ако не спазят споразумението, правителството в Дамаск ще проведе операции, а ние ще предоставим подкрепа", са точните думи на източниците.

Сирийските медии съобщават, че правителството в Дамаск е изпратило допълнителни сили, подкрепени от артилерия и дронове, в Дейр аз-Зор, който е под контрола на кюрдските сили.

Димитър Радев
Турция Сирия САЩ турска армия Сирийски демократични сили война Сирия
