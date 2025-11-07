За да се срещне с Тръмп: ООН отмени санкциите срещу президента на Сирия

Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу сирийския президент Ахмед ал Шараа преди предстоящата му среща с американския държавен глава Доналд Тръмп в Белия дом, съобщи Ройтерс. Приетата днес резолюция от Съвета за сигурност бе подготвена от САЩ, като с нея се отменят и санкциите срещу сирийския вътрешен министър Анас Хатаб. Документът беше приет с 14 гласа „за“, а само Китай се въздържа.

Още: САЩ поискаха ООН да вдигне санкциите срещу президента на Сирия, наложени заради "Ал Кайда"

На 4 ноември говорителката на Белия дом Карълайн Лийвит съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп планира среща в понеделник – 10 ноември, във Вашингтон със сирийски си колега Ахмед ал Шараа. „Когато президентът беше в Близкия изток, той взе историческото решение да отмени санкциите срещу Сирия, за да даде истински шанс за мир. Мисля, че администрацията вижда добър напредък в това отношение под новото ръководство“, заяви тя.

Кой е новият сирийски лидер?

43-годишният Ахмед ал Шараа е бивш командир на въоръжени групировки и беше назначен за временен президент на Сирия на 29 януари 2025 г. след падането на режима на Башар ал Асад. Той е основател и дълго време лидер на „Ал Нусра“, по-късно преработена в Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Групировката в различни периоди е била свързвана с „Ал Кайда“ и е фигурирала в списъците на някои държави като терористична организация. През 2017 г. Шаара оглавява преобразуването ѝ в HTS и ръководи тази формация в Идлиб.

Още: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците"