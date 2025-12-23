Попаднали в автоморги: Полицията откри части от издирвани автомобили

Криминалисти от ГДНП и областните дирекции на МВР в София и Видин разкриха и иззеха авточасти и двигатели на близо 200 издирвани автомобила в две автоморги в елинпелинското село Григорево и във видинското Кутово. В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в обектите, посочи пред журналисти директорът на Главна дирекция “Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. В Елин Пелинското село Григорево са открити и иззети 276 различни по вид автомобилни части, като купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии, предимно от марките “Хюндай“, “Киа“ и “Тойота“.

По време на операцията са установени 202 различни части от автомобили, обявени за издирване от Република Италия и 74 авточасти със заличени идентификационни номера.

Скрити в тайник под земята

Част от тях в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяване на автомобили, поясни Владислав Мишев, началник отдел 02 “Криминална полиция“ в ГДНП.

Снимка МВР

По случая е образувано досъдебно производство за вещно укривателство. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Елин Пелин.

Задържан с полицейска заповед до 24 часа е бил 56-годишен мъж. Впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е удължена до 72 часа, а към момента той е с мярка за неотклонение “домашен арест“.

В автоморгата във видинското село Кутово са открити и иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор, отбеляза началник сектор “Престъпления свързани с МПС“ в ГДНП Свилен Трифонов.

Двигателите са от моторни превозни средства, обявени за издирване в държави-членки на ЕС, предимно от Италия. По случая в ОДМВР-Видин е образувано досъдебно производство за вещно укривателство.

Дейностите по разследването и по двата случая продължава под надзора на компетентните прокуратури.

