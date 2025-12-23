Войната в Украйна:

Макрон си взе почивка от Брижит, отиде да тренира с войници (ВИДЕО)

23 декември 2025, 13:20 часа 245 прочитания 0 коментара
Президентът на Франция Еманюел Макрон пристигна в Обединените арабски емирства (ОАЕ), където са разположени френски войски и провеждат учения "по земя, въздух и море" на фона на повишеното напрежение в региона. Според медии, Макрон е там както за двустранни преговори, така и за да прекара време с френските военни покрай Коледа.

Около 900 френски военнослужещи са на мисия в ОАЕ. Макрон не само лично се е срещнал с тях, но е и участвал в част от тренировките.

По време на срещата си с войските в базата на 5-ти кирасирски полк близо до Абу Даби, Макрон използва момента и да обяви важни военни инициативи — включително плана за спроителството на нов френски самолетоносач, който да замени остарелия "Шарл дьо Гол".

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
