За рожденика Путин: Китай изобрази лика му с хиляди дронове в небето, в Африка му благодариха, че укрепва Русия (ВИДЕА)

Китай, който е с титлата "приятелска държава" на Русия, не пропусна и тази година да отдаде почит на руския диктатор Владимир Путин за рождения му ден. Хиляди дронове в китайското небе изрисуваха профила на диктатора в червено-оранжевата гама с надпис "Честит рожден ден, господин президент!"

Всъщност това се превръща в китайска традиция, тъй като на същата дата миналата година отново имаше светлинни ефекти и рояк дронове в небето над Китай в образа на диктатора.

Birthday card for Vladimir Putin - from China



🎉 In the city of Guangzhou, with the help of light effects and drones in the sky, they congratulated Russian President Vladimir Putin on his 71st birthday



Guangzhou is a city in the south of the People's Republic of China