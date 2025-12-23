За трафик на канабис: Две французойки за 10 години в турски затвор

Турски съдия осъди две млади френски гражданки на 10 години затвор за превоз на близо 25 килограма канабис от Тайланд.

Двете жени бяха арестувани на 28 февруари по време на престой на летището в Истанбул, докато пренасяха два куфара, съдържащи по около 12 килограма наркотици всеки.

Жените, на име Ибтисем Б., 22 г., и Мариам Н., 23 г., бяха осъдени да платят и глоба от 100 000 турски лири (около 1990 евро), предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Съдията ги осъди по обвинението “транспортиране на наркотици, а не трафик на наркотици, което би ги изложило на по-тежка присъда“, каза адвокатът на Мариам Умут Аликасифоглу.

“Сега целта е да се постигне прехвърлянето им в затвор във Франция“, добави той.

Според турското законодателство трафикът на канабис се наказва с до 20 години затвор, а трафикът на кокаин – с минимум 30 години, посочиха адвокатите.

„Да се надяваме, че френските и турските власти бързо ще постигнат споразумение за прехвърлянето им“, заяви френският адвокат на Ибтисем, Карол-Оливия Монтено.

Двете жени са задържани от 10 месеца в затвора Силиври, най-големият затвор в Турция, западно от Истанбул. Те винаги са твърдели, че не са знаели какво пренасят.

