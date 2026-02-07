Лайфстайл:

Търговски натиск: САЩ заплаши и съюзниците на Иран с мита

07 февруари 2026, 8:50 часа 220 прочитания 0 коментара
Търговски натиск: САЩ заплаши и съюзниците на Иран с мита

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с тази страна. В изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък, се посочва, че допълнителни мита "могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко закупува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран".

ОЩЕ: Часове след преговорите: САЩ наложиха нови санкции срещу петролната индустрия на Иран

Президентът на САЩ не посочи конкретни държави, но даде 25% като пример за възможна тарифа. Заповедта установява система, която ще позволи налагането на такива допълнителни мита на търговските партньори на Иран, съобщи Белият дом.

Заповедта идва в момент на напрежение между Иран и САЩ, които започнаха тази седмица преговори за иранската ядрена програма.

Нови санкции срещу Иран

Само няколко часа след първия кръг от преговорите в столицата на Оман Маскат, САЩ обявиха, че налагат нови петролни санкции на Техеран.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда президентът на САЩ определи преговорите с Иран като "много добри" и посочи, че те ще продължат следващата седмица.

ОЩЕ: САЩ атакуват скоро Иран: Новини от преговорите в Оман вдигат завесата дали ще се случи

Преговори

Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман за иранската ядрена програма - месеци след като САЩ бомбардираха ирански обекти за обогатяване на уран и седмици след вълната от протести, която разтърси Ислямската република.

"Обменихме идеи и ни бяха представени гледните точки на другата страна в много приятна обстановка", заяви министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи. Той допълни, че "двете страни са се споразумели да продължат преговорите, но техният формат и време на провеждане ще бъдат решени на по-късен етап".

ОЩЕ: САЩ към гражданите си в деня на преговорите: Напуснете Иран незабавно 

Американската страна, представена от специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, не коментираха преговорите.

Адмиралът от военноморските сили на САЩ Брад Купър, който оглавява военното командване на американските сили в Близкия изток също присъства на преговорите, което не се е случвало на предишни кръгове. Това е ясен знак на САЩ, че ако преговорите се провалят Вашингтон все пак ще нанесе удари по цели в Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран петрол санкции мита
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес