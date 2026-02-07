Търговски натиск: САЩ заплаши и съюзниците на Иран с мита

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на търговските партньори на Иран на фона на напрежението с тази страна. В изпълнителна заповед, издадена от Тръмп в петък, се посочва, че допълнителни мита "могат да бъдат наложени върху стоки, внасяни в САЩ, които са продукти на всяка държава, която пряко или непряко закупува, внася или по друг начин придобива стоки или услуги от Иран".

ОЩЕ: Часове след преговорите: САЩ наложиха нови санкции срещу петролната индустрия на Иран

Президентът на САЩ не посочи конкретни държави, но даде 25% като пример за възможна тарифа. Заповедта установява система, която ще позволи налагането на такива допълнителни мита на търговските партньори на Иран, съобщи Белият дом.

Заповедта идва в момент на напрежение между Иран и САЩ, които започнаха тази седмица преговори за иранската ядрена програма.

Нови санкции срещу Иран

Само няколко часа след първия кръг от преговорите в столицата на Оман Маскат, САЩ обявиха, че налагат нови петролни санкции на Техеран.

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Преди да отпътува от Вашингтон за Флорида за уикенда президентът на САЩ определи преговорите с Иран като "много добри" и посочи, че те ще продължат следващата седмица.

ОЩЕ: САЩ атакуват скоро Иран: Новини от преговорите в Оман вдигат завесата дали ще се случи

Преговори

Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман за иранската ядрена програма - месеци след като САЩ бомбардираха ирански обекти за обогатяване на уран и седмици след вълната от протести, която разтърси Ислямската република.

"Обменихме идеи и ни бяха представени гледните точки на другата страна в много приятна обстановка", заяви министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи. Той допълни, че "двете страни са се споразумели да продължат преговорите, но техният формат и време на провеждане ще бъдат решени на по-късен етап".

ОЩЕ: САЩ към гражданите си в деня на преговорите: Напуснете Иран незабавно

Американската страна, представена от специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, не коментираха преговорите.

Адмиралът от военноморските сили на САЩ Брад Купър, който оглавява военното командване на американските сили в Близкия изток също присъства на преговорите, което не се е случвало на предишни кръгове. Това е ясен знак на САЩ, че ако преговорите се провалят Вашингтон все пак ще нанесе удари по цели в Иран.