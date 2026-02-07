Китай отмени смъртната присъда на канадец: Ето защо

Китай отмени смъртната присъда на канадеца Робърт Лойд Шеленберг, което се разглежда като знак за дипломатическо затопляне между двете страни, след като канадският премиер Марк Карни обяви, че иска засилване на търговските връзки с Пекин. Адвокатът на Шеленберг, Чан Донгшуо, потвърди, че решението е обявено в петък, 6 февруари, от най-висшия съд на Китай.

Шеленберг беше задържан по обвинения в трафик на наркотици през 2014 г., а отношенията между Китай и Канада рязко се влошиха след ареста на финансовия директор на Huawei Менг Уанчжоу във Ванкувър през 2018 г., припомня The Guardian.

През януари 2019 г. китайски съд потвърди присъдата на Шеленберг, тогава на 36 години, осъждайки го на смърт и твърдейки, че 15-годишна присъда за трафик на наркотици е твърде леко наказание.

Още: Прасе на дрон остави без ток село в Китай (ВИДЕО)

Съдът посочи Шеленберг като централна фигура в схема за трафик на наркотици към Австралия по време на еднодневно повторно разглеждане на делото, което Amnesty International нарече „грубо нарушение на международното право“. Шеленберг отрича вината си.

Шеленберг ще застане отново пред съда, този път пред Висшия народен съд на провинция Ляонин, каза адвокатът му.

От МВнР на Канада заявиха, че страната "подкрепя смекчаването на присъдата в този случай, както прави във всички случаи, в които канадци са изправени пред смъртно наказание".

Шпионски скандал в Гърция: Китай е вербувал гръцки офицер, за да знае какво прави НАТО