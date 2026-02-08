Атракцион с хора катастрофира в Индия (ВИДЕО)

Атракцион с хора катастрофира в Индия. Една от големите люлеещи се атракциони претърпя повреда на страничната си опора, което накара хората да се срутят с пълна скорост. Един човек загина, а повече от десет бяха ранени. Инцидентът се случи на панаир в щата Харяна. Още: На косъм от трагедия: Силен вятър вдигна надуваем атракцион с деца в него във въздуха (ВИДЕО)

Plus one phobia: ride with people crashes in India 🎢😨



One of the large swing rides suffered a failure of its side support, sending people crashing down at full speed.



One person was killed, and more than ten were injured.

The incident occurred at a fair in the state of… pic.twitter.com/JOdK1djmA7 — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026

На косъм от трагедия: Силен вятър вдигна надуваем атракцион с деца в него във въздуха

Припомняме, че през лятото на 2025 година в Крюгерсдорп, град в Южна Африка, където вятърът може внезапно да се промени и да задуха много силно, ежегодният фестивал, известен като "Protea Fees", започва като голям празник, предназначен за деца и семейства, които да се забавляват заедно. Отначало денят е спокоен и небето изглежда синьо, а смехът и игрите изпълват пространството с щастие. Без предупреждение обаче вятърът започва да се усилва сериозно. Никой от присъстващите не си представя, че този забавен ден скоро ще се превърне в момент на голяма опасност и страх.

Още: Инцидент и при съседите ни: Турист пострада с уейкборд на Санторини

По време на събитието надуваем замък, пълен с играещи и скачащи деца, внезапно е повдигнат от порив на вятъра, който изглежда неконтролируем. Надуваемият замък се издиган като балон от мястото си и докато се издига, вдига облак прах, който покрива района. Някои деца са изхвърлени от няколко метра височина на земята, а две оставата заклещени в надуваемия замък, докато той се носи във въздуха. Сцената предизвиква голяма паника сред присъстващите, които започват да крещят и да тичат, търсейки помощ. Родителите, учителите и персоналът на събитието не се поколебават да действат бързо, за да помогнат на падащите деца и на тези, които са хванати в капан, опитвайки се да предотвратят още по-сериозни последици от инцидента.

Местните власти посочват, че надуваемият замък не е бил добре закрепен към земята, което е улеснило вятъра да го повдигне и да предизвика инцидента.