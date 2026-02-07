При удар от САЩ: Иран отправи сериозно предупреждение

Иран ще атакува американските бази в региона на Близкия изток, ако САЩ нападнат страната. Това предупреди иранският външен министър Абас Арагчи, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Няма как да се атакува територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, мишена ще станат техните бази в региона", каза ръководителят на иранската дипломация според откъси от интервю за катарския сателитен канал "Ал Джазира", поместени в официалния му профил в Telegram.

⚡️ Iran WON'T Accept Unreasonable Demands



Enrichment must continue.

Missiles can NEVER be the topic of negotiation.

If US attacks Iran, we will target US bases in the region.



— Iranian FM, Araghchi pic.twitter.com/f9nMDVPtvI — 𝐄𝐡𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐧𝐞𝐣𝐚𝐝 🟩☫🟥 (@Safarnejad_IR) February 7, 2026

Арагчи допълни, че все още няма дата за следващ кръг преговори с Вашингтон за ядрената програма на Техеран. Ден след диалога между двете страни в Оман, той добави, че САЩ и Ислямската република имат общо очакване скоро да се състои нов тур на разговорите.

"Засега няма конкретна дата за нови преговори, но ние и Вашингтон смятаме, че те трябва да се състоят скоро", каза министърът.

"Обогатяването на уран е наше неотменимо право и трябва да продължи. Готови сме да сключим споразумение, което да разсее опасенията, свързани с обогатяването", посочи той. Арагчи добави, че макар и обсъжданията в Оман да са били непреки, чрез посредник, ако "се отдаде истинска възможност за среща на Иран с американската делегация, в крайна сметка да си стиснем ръцете".