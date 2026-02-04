Загадъчният син на иранския аятолах - или как санкциониран режим гради глобална империя от недвижими имоти

На осеяната с дървета улица в Северен Лондон, известна като „Улицата на милиардерите“, множество разкошни имения, повечето от които празни, са разпръснати зад високи огради и заключени черни порти. Докато ученици минават покрай къщите, частни охранители патрулират отвън с тъмни автомобили. Зад луксозните фасади на тези къщи на Bishops Avenue се простира мрежа от интереси - от Техеран, през Дубай, до Франкфурт. Крайният собственик на тези активи, чрез множество фиктивни компании, е Моджтаба Хаменей, вторият син на иранския върховен лидер Али Хаменей, разказва агенция Bloomberg в свой репортаж, озаглавен „Как синът на иранския лидер изгради глобална империя на недвижимите имоти".

Още: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО)

Моджтаба Хаменей е на 56 години и е сочен като един от основните кандидати за наследник на баща си Али Хаменей. Според информирани източници и оценка на водеща западна разузнавателна агенция той контролира огромна инвестиционна империя. Твърди се, че Моджтаба избягва активите да бъдат регистрирани директно на негово име, но самият той е играел пряка роля в тези сделки, някои от които датират поне от 2011 г.

Прехвърляне на милиарди долари към западните пазари

Според тези източници, пожелали анонимност от съображения за сигурност или защото не са упълномощени да правят публични изявления, финансовото му влияние се разпростира от корабни превози в Персийския залив, през банкови сметки в Швейцария, до луксозни имоти във Великобритания на стойност над 100 млн. паунда (138 млн. долара). Тази мрежа от компании е помогнала на Моджтаба Хаменей да прехвърли милиарди долари средства към западните пазари въпреки санкциите, наложени му от САЩ през 2019 г.

Още: Голяма промяна в преговорите между САЩ и Иран

Тези активи включват първокласни имоти в някои от най-елитните лондонски квартали, включително къща, закупена през 2014 г. за 33,7 млн. паунда, луксозна вила в район, известен като "дубайския Бевърли Хилс", както и първокласни хотели в европейски локации - от Франкфурт до Майорка. Според документи, с които са се запознали Bloomberg и лица, които са наясно с темата, средствата за тези трансакции са били прехвърлени чрез сметки в банки във Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Според тези източници по-голямата част от средствата са от приходите от продажбата на ирански петрол.

Снимка: Getty Images

Още: Иран: Израел ще бъде първата ни мишена, ако САЩ ни атакуват

В нито един от документите, с които се е запознала агенцията, собствеността върху активите не е записана директно на името на Моджтаба Хаменей. Вместо това редица от тези покупки са били регистрирани на името на ирански търговец на име Али Ансари, на когото Обединеното кралство наложи санкции през октомври 2025 г.

Bloomberg отбелязва, че народният гняв от икономическата корупция и лошото управление на най-високите нива на ирансккия режим често е насочен към т.нар. аказадех ха - унизителен термин за децата на чиновници и политически елит, които са обвинявани, че са натрупали огромни богатства благодарение на политическите връзки на семейството си.

Финансовото влияние на семейството се простира отвъд границите на Иран

Едногодишно разследване на Bloomberg разкрива, че финансовото влияние на семейството се простира отвъд границите на Иран. Проучването се основава на интервюта с хора, които са пряко запознати с финансовите трансакции на Моджтаба Хаменей, както и на преглед на документи за недвижими имоти и поверителни бизнес записи, включително договори за управление на хотели, собственост на компании и банкови преводи. Оценките на западните разузнавателни служби сочат, че Али Ансари е играл ключова роля в тези трансакции.

Още: Историческа промяна в Иран: Жените ще карат мотори

Моджтаба Хаменей е известен като влиятелна, но скрита фигура в политическата структура на Иран, с тесни връзки с Иранската революционна гвардия, и до голяма степен остава извън общественото внимание дори когато влиянието му нараства, а дискусиите за наследник на 86-годишния лидер Али Хаменей се засилват.

Тези въпроси идват в момент, когато Техеран е изправен пред една от най-слабите си стратегически позиции от идването на власт на Али Хаменей през 1989 г., в резултат на икономическите кризи, породени от санкциите, военните атаки на Израел и САЩ през миналата година и намаляването на регионалното влияние на Иран поради отслабването на лоялните му сили след войната в Газа (започнала на 7 октомври 2023 г.): 12-дневна война между Израел и Иран, примирие насред катастрофа в Газа: 2025 г. в Близкия изток.

Чуждестранният инвестиционен портфейл на семейство Хаменей разкрива как въпреки един от най-строгите режими на санкции през последните две десетилетия - във връзка с ядрената програма и подкрепата му за въоръжени групировки, които се противопоставят на Израел и западните политики - то е успяло да прехвърли капитали в чужбина. Този натиск се засили след завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост през 2025 г. В края на годината президентът на САЩ засили натиска върху иранския режим, като заплаши с военни удари заради ядрената програма.

Историята на Али Ансари и пропуските в световната финансова система

Още: Иранците опитали да превземат танкер под американски флаг в Ормузкия проток?

Финансови експерти смятат, че пропуските в световната финансова система - от лошото регистриране на действителната собственост до ограниченото прилагане на санкциите - предоставят възможност за разрастване на скрити мрежи.

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Агенция Bloomberg съобщи, че бизнесменът Али Ансари е обявил чрез адвоката си категоричния си отказ от всякакви финансови или лични отношения с Моджтаба Хаменей, като е посочил, че ще оспори наложените му британски санкции. Моджтаба Хаменей не е отвърнал на запитванията за контакт, изпратени чрез иранското външно министерство и посолствата му в ОАЕ и Великобритания, а иранското външно министерство, Министерството на финансите на САЩ, Европейският съюз и британското външно министерство също не са дали коментар.

Още: Летял към самолетоносача: Американски военни свалиха ирански дрон в Арабско море

57-годишният Али Ансари е известен в строителния бранш като „корумпиран банкер и бизнесмен“, както го описаха британските власти миналата година, които му наложиха санкции заради финансовата му подкрепа за дейността на Иранската революционна гвардия, отчитаща директно на върховния лидер. Понастоящем Ансари не е обект на санкции от страна на ЕС или САЩ.

Ансари е израснал в работническо семейство северозападно от Техеран, преди семейството му да се премести в столицата с настъпването на Иранската революция от 1979 г. Баща му е бил част от комитет, свързан с кабинета на лидера, за възстановяване на религиозни обекти, което му е дало достъп до висши духовници, включително близки до семейството на лидера Хаменей.

В края на 80-те години, през последните месеци на Ирано-иракската война, Ансари е призован на военна служба, където за първи път се запознава с Моджтаба Хаменей, чийто баща тогава е президент на републиката. Ансари скоро си осигурява изгодни държавни поръчки и лицензи за внос и се включва в строителството, корабоплаването и нефтохимическия бизнес - отрасли, които са описвани като канали за прехвърляне на държавни ресурси в чужбина.

През 2009 г. Ансари основава Tat Bank, която по-късно открива Iran Mall, най-големия луксозен търговски център в страната. През 2013 г. Tat Bank се слива, за да се превърне във Future Bank, която се срива през 2025 г. на фона на обвинения за огромни вътрешни заеми, тежки дългове и тесни политически връзки с властите. Според информирани източници Моджтаба Хаменей е имал ключова роля в дейността на банката и в проекта Iran Mall, а Ансари е бил основният акционер на банката.

Още: Иран е готов да прекрати ядрената програма под натиска на Тръмп, Путин ще участва в сделката (ВИДЕО)

Докладите сочат, че Ансари се е срещал с Моджтаба Хаменей в къща в луксозния квартал Зафарание в Техеран и е използвал офиса на Future Bank за множество тайни разговори. С разрастването на икономическата си империя Ансари се превръща в ключов финансов посредник на Моджтаба Хаменей извън Иран, като установява банкови отношения в Европа и прехвърля печалбите от износа на петрол чрез сложна мрежа от дружества в ОАЕ.

Като средства за прехвърляне на пари са използвани неирански дружества - например Ziba Leisure Ltd, регистрирано в Сейнт Китс и Невис, Birch Ventures Ltd на остров Ман и A&A Leisure Ltd, както и емирски дружества като Midas Oil Industries FZC и Midas Oil Trading DMCC. Източници посочват, че политическият и икономическият елит, близък до лидера и Революционната гвардия, включително Моджтаба Хаменей, е играл ключова роля в контрола на някои от тези мрежи.

През 2016 г. Ансари получава кипърски паспорт, който му позволява да открива нови банкови сметки и дружества в Европа и му помага да прикрива политическите си връзки с Иран. Кипърските власти все още обмислят отнемането на гражданството му поради връзките му с Революционната гвардия и Моджтаба Хаменей,

Разследването на Bloomberg разкри, че мрежата на Ансари притежава десетки имоти в Лондон, някои от които на негово име, а други - на името на Birch Ventures. И още - петзвездни хотели във Франкфурт, на югозападното крайбрежие на испанския град Майорка, както и луксозни апартаменти в Торонто и Париж.

Още: Иран арестува номиниран за "Оскар" сценарист, обявил се срещу върховния лидер Али Хаменей

Бен Кодак, ръководител на разследващия екип на Transparency International UK, казва: "Все по-ясно е, че близки до политическото ръководство на Иран са направили огромни инвестиции във Великобритания, а нашият пазар на недвижими имоти не трябва да се превръща в сигурно убежище за финансистите на репресивните режими".

Моджтаба Хаменей и батальонът, гарантиращ бъдещето на иранците през 80-те

Снимка: Али Хаменей, Getty Images

Още: В бункер ли е: Върховният лидер на Иран се появи отново

Роден на 7 септември 1969 г. в Машхад, Моджтаба Хаменей е вторият син на Али Хаменей и е известен като най-загадъчния човек в кръга около режима. Съобщава се, че през 80-те години Моджтаба Хаменей е участвал във войната между Иран и Ирак заедно с Мохсен Хашеми, най-големия син на бившия ирански президент Акбар Хашеми Рафсанджани. Според тези сведения Моджтаба е бил на 17 години, когато е отишъл на война, за да се присъедини към батальона на Хабиб ибн Манджар от Джаиш Мохамед Расул Аллах.

Децата на ирански официални лица са се интересували от присъединяване към този батальон. Всъщност присъединяването към батальона гарантирало бъдещето им, ако оцелеят във войната, и редица членове на този батальон по-късно станали ключови фигури в сферата на сигурността на иранския режим - сега работят за Можтаба Хаменей и заемат висши военни и политически постове в режима.

Тогава Али Хаменей не е бил водач на системата. Командирите на гвардията, сред които и Али Фазли, са се притеснявали, че Моджтаба Хаменей или Мохсен Хашеми може да бъдат убити по време на войната, а междувременно Хаменей е помолил Моджтаба да се върне в Техеран.

Информацията от разказите на командири от службата за сигурност на Иранската революционна гвардия разкрива, че Моджтаба Хаменей се е присъединил към кабинета на баща си между 1998 и 1999 г. и е станал неофициален член, което продължава и до днес.

Още: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи

От 90-те години на миналия век работещите в кабинета на водача и много служители на режима знаят за степента на нарастващото влияние на Моджтаба в политическите дела и делата, свързани със сигурността на режима, като повечето от завърналите се от войната командири са съсредоточени около него. Повечето от тези завърнали се от войната са работили в поделението на Хабиб ибн Мазхар, а сега изпълняват задачи в областта на сигурността и се намесват в организацията на изборите в страната. Тази група се намеси в изборите през 2005 г. и работи под ръководството на Моджтаба за организиране на вота, за да бъде изхвърлен от урните тогава неизвестният Махмуд Ахмадинеджад.

Автор: Мохамед Халаф