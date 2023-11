Закана от "Хамас" към Израел: Ще жертваме мъченици, не трябва да съществувате (ВИДЕО)

"Потопът Ал Акса" е името, което екстремисткото палестинско движение даде на операцията, която обяви срещу Израел на 7 октомври.

"Съществуването на Израел е нелогично", изрично подчерта екстремистът.

Хамад изрично подчерта, че "Хамас" има силата да изпълни заканите си. "Ще платим ли цената - да, и сме готови. Наричат ни нация от мъченици и сме горди да жертваме мъченици", заяви той.

Същевременно Хамад оправда цивилните жертви от 7 октомври по абсурден начин - атаката на "Хамас" била на широк фронт, 40 километра, затова имало "усложнения". Припомняме, че официално 1400 израелци загинаха при тази атака.

Hamas will repeat the actions of October 7 over and over again until Israel is destroyed, said Ghazi Hamad, a member of the terrorist organization's political bureau. pic.twitter.com/4iWAwyuou1