"Заради "Хизбула" Ливан загуби територия". Нетаняху обяви, че не е приключил с Ливан

Ливанският информационен канал Beirut Wire обвини групировката "Хизбула", че с военните си действия срещу Израел е станала причина Ливан да загуби контрола върху 800 квадратни километра от своята територия.

Публикацията е придружена от карта на граничните територии на Ливан.

Същевременно израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от 10-дневното примирие с Ливан обяви, че Израел "все още не е приключил работата си" срещу "Хизбула".

"Днешната "Хизбула" е само сянка на себе си, но ще кажа честно: все още не сме приключили работата", каза Нетаняху и предупреди, че пълният разгром на групировката, подкрепяна от Иран, няма да бъде постигната скоро.

"Целта за разгром на "Хизбула", повтарям ви го напълно откровено, няма да бъде постигната утре", заяви Нетаняху.

Той направи това изявление на фона на заявлението на американския президент Доналд Тръмп малко по-рано, звучащо като заповед, в което Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social: " Израел повече няма да бомбардира Ливан. САЩ им ЗАБРАНЯВАТ да го правят. Стига толкова!!!".