Енергиен експерт алармира за неясноти в доклада на КЕВР за цените на тока за бита

Има много голяма неяснота в доклада на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по отношение на цените на тока за бита. Това каза енергийният експерт Еленко Божков. Според него в доклада са спестени големи количествени подробности за структурата на микса, който се купува от крайните доставчици. На въпрос какво е включено сега в микса, Божков отговори на медиите да питат председателя на комисията.

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"Нищо не е включено, там е въпросът. Ние не знаем какво е включено“, заяви той и добави, че смята, че от КЕВР не са обосновали цените както трябва и затова изпитва съмнения относно необходимостта, достатъчността и качеството на тези 3 % средно поскъпване на тока за бита от 1 юли, предлагано от КЕВР.

Божков коментира в отговор на въпрос, че според него в българската ядрена енергетика се случват добри неща, особено със смяната на ръководството на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“, което по думите му дава една нова перспектива за това как ще върви проектът (за нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ - бел. ред.).

На въпрос как ще върви, експертът каза, че всичко зависи от новото ръководство, от мобилизацията, от работата на тези, които са ангажирани тази технология да бъде адаптирана за европейските условия. Божков уточни, че говори за технологията AP-1000 (разработена от американската компания „Уестингхаус" - бел. ред.).

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Запитан има ли опасност България от износител да стане вносител на електроенергия, Еленко Божков посочи, че при този пазар и при тази изключително голяма мощност на фотоволтаици, е много вероятно в определени часове да внасяме, независимо че имаме голямо количество батерии, които са в експлоатация.