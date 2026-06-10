Моторист пострада тежко при пътен инцидент в София

Моторист на 51 години е откаран в болница с множество травми след катастрофа с автомобил на ул. „Бигла“ и бул. „Черни връх“ в столицата, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Мъжът е транспортиран в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

ОЩЕ: „Не искаме да ни рекетират“: Хиляди мотористи на протест в София заради двойно по-скъпата „Гражданска отговорност“

Пострадалият е с контузия на белия дроб, фрактури на ребра, наранявания в областта на лявата ключица и предмишницата, както и множество повърхностни травми. Към момента мъжът е в стабилно състояние и е в съзнание, съобщиха от лечебното заведение за БТА.